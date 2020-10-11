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Son dakika: Fransa Açık'ta Djokovic'i 3-0 yenen Rafael Nadal şampiyon oldu

Son dakika haberleri... tek erkekler finalinde İspanyol , Sırp 'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Nadal toplamda 13. kez Roland Garros'ta mutlu sona ulaşarak rekor kırdı.

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Giriş Tarihi: 11.10.2020 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020
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Son dakika: Fransa Açık'ta Djokovic'i 3-0 yenen Rafael Nadal şampiyon oldu

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal ile Sırp Novak Djokovic karşı karşıya geldi.

2 saat 43 dakika süren dev mücadelede kazanan 3-0'lık sonuçla Rafael Nadal oldu. İspanyol tenisçi, rakibine sert vermeden kazanırken, toplamda 13. kez Roland Garros'ta mutlu sona ulaşarak rekor kırdı.

Nadal, Djokovic'i 6-0, 6-2 ve 7-5'lik setlerle devirerek maçta büyük üstünlük sağladı.

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