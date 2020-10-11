Rusya ile Türkiye 1-1 berabere kaldı

Türkiye, Uluslar Ligi'nde Rusya deplasmanında 3 puan için sahaya çıktı. Türkiye, 1-0 geriye düştüğü Rusya maçının 2. yarısındaki etkili futbolla skoru 1-1'e getirdi. Maçın üstün tarafı olan milliler birçok pozisyon yakalasa da skora yansıtamadı ve 1 puana razı oldu.

Uluslar Ligi'nde,Türkiye ile Rusya bu akşam Moskova'daki VTB Arena Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Son oynadığı Almanya ,maçıyla göz dolduran A Milli Futbol takımımız, ikinci 45 dakikada gösterdiği etkili performansa rağmen sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

GRUPTA SON DURUM

Diğer müsabakada Macaristan, Sırbistan'ı deplasmanda 1-0'lık skorla geçti. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta liderliğini sürdürdü.

Gruptaki dördüncü müsabakalar, 14 Ekim'de Türkiye ile Sırbistan ve Rusya ile Macaristan arasında oynanacak.

B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle: