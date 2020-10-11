Almanya Grand Prix'ini Hamilton kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Almanya Grand Prix'sini Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Sezonun 11. mücadelesi, Almanya'nın 5 bin 148 metrelik Nürburgring Pisti'nde 60 tur üzerinden yapıldı.

SCHUMACHER'IN REKORUNU EGALE ETTİ

Yarışa ikinci sıradan başlayan Hamilton, 1 saat 35 dakika 49.641 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Kariyerinde 91. kez podyumun zirvesine çıkan Hamilton, Michael Schumacher'e ait en fazla yarış kazanan pilot rekorunu egale etti.