Medipol Başakşehir'de Giuliano şoku yaşanıyor
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Giuliano ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'de forma giyen ve Başakşehir'e transfer olan Brezilyalı için şok eden bir iddia gündeme geldi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BAŞAKŞEHİR'DE OYNAYAMAZ MI?
Başakşehir'in transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı, Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'la yollarını ayıran ve serbest statüde Başakşehir'le 3 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcunun Arap kulübüyle yaşadığı ihtilaf nedeniyle transfer tescilinin yapılamayacağı ileri sürüldü.
BAŞAKŞEHİR'DE OYNAYAMAZ MI?
Al Nasr'ın konuyu FIFA'ya taşıdığı ve oyuncunun şu an için Başakşehir formasıyla sahaya çıkamayacağı iddia edildi. Suudi Arabistan'ta ortaya atılan bu iddialar, Giuliano ile Al Nasr arasındaki sorunun skandal boyutlarına ulaştığı ve kişisel bir takım hesapları açılacağı şeklindeki yeni iddialarla ileri boyutlara taşındı.