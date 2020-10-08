İtalyan devi Roma Zeki Çelik'in peşinde

Transfer döneminde savunmaya yönelik takviyeler gerçekleştiren Serie A ekibi Roma'nın, Zeki Çelik için yaptığı hamle ortaya çıktı. Stoper bölgesini Chris Smalling ile güçlendiren ve Galatasaray 'ın yıldızı Marcao'ya da teklif götüren İtalyan takımı, sağ bek için Zeki'yi gündemine aldı.

Roma, transferin son gününde milli sağ bek için 12 milyon euroluk teklifini iletti ancak Lille'den red cevabı geldi. Lille ile A Milli Takım formalarıyla başarılı bir grafik çizen Zeki Çelik'in ismi Milan ve Atalanta takımlarıyla da anılmıştı.

Kaynak-Sabah