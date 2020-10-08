İtalyan devi Roma Zeki Çelik'in peşinde
İtalyan futbolunun dev kulübü Roma, Fransa'da Lille forması giyen Zeki Çelik'e talip olmuştu. Fransız ekibi transferin son gününde gelen bu teklifi reddetti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Transfer döneminde savunmaya yönelik takviyeler gerçekleştiren Serie A ekibi Roma'nın, Zeki Çelik için yaptığı hamle ortaya çıktı. Stoper bölgesini Chris Smalling ile güçlendiren ve Galatasaray 'ın yıldızı Marcao'ya da teklif götüren İtalyan takımı, sağ bek için Zeki'yi gündemine aldı.
Roma, transferin son gününde milli sağ bek için 12 milyon euroluk teklifini iletti ancak Lille'den red cevabı geldi. Lille ile A Milli Takım formalarıyla başarılı bir grafik çizen Zeki Çelik'in ismi Milan ve Atalanta takımlarıyla da anılmıştı.
Kaynak-Sabah