Beşiktaş'ta flaş Tyler Boyd gelişmesi

Beşiktaş'ta TFF'ye oyuncu lisanslarının bildirilmesi için son saatler yaklaşıyor. Toplam 18 yabancı oyuncusu bulunmasından dolayı Beşiktaş'ın TFF listesine hangi dört oyuncunun yazılmayacağı merak konusu olmuştu. Kadro dışı kalan Mirin, Lens ve Douglas dışında 4. oyuncu için kararın Tyler Boyd yönünde olduğu ortaya çıktı.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ta teknik ekip ve yönetim, Kevin N'Koudou, Adem Ljajic ve Tyler Boyd arasında son kararın ABD'li oyuncudan yana kullandığı belirtildi. Bu durumda geçen sezon başında takıma dahil olan Tyler Boyd'un sözleşmesi dondurulacak