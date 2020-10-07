07 Ekim 2020, Çarşamba
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Trabzonspor Djaniny Semedo'nun evraklarını FIFA'ya yolladı

Son dakika haberi..., yeni golcüsüne lisans çıkartmak için gerekli belgeleri 'ya gönderdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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Trabzonspor Djaniny Semedo'nun evraklarını FIFA'ya yolladı

Al Ahli'nin evrakları göndermemesi nedeniyle Djaniny Tavares'in lisansını çıkaramayan Trabzonspor, gerekli evrakları TFF'ye teslim etti. TFF evrakları FIFA'ya göndererek geçici lisans talep etti.

TRT Spor'un haberine göre; Al Ahli'nin evrakları göndermemesi nedeniyle Djaniny Tavares'in lisansını çıkaramayan Trabzonspor, gerekli evrakları TFF'ye teslim etti. TFF evrakları FIFA'ya göndererek geçici lisans talep etti.

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