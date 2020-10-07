Trabzonspor Djaniny Semedo'nun evraklarını FIFA'ya yolladı
Son dakika haberi...Trabzonspor, yeni golcüsüne lisans çıkartmak için gerekli belgeleri FIFA'ya gönderdi.
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Al Ahli'nin evrakları göndermemesi nedeniyle Djaniny Tavares'in lisansını çıkaramayan Trabzonspor, gerekli evrakları TFF'ye teslim etti. TFF evrakları FIFA'ya göndererek geçici lisans talep etti.
TRT Spor'un haberine göre; Al Ahli'nin evrakları göndermemesi nedeniyle Djaniny Tavares'in lisansını çıkaramayan Trabzonspor, gerekli evrakları TFF'ye teslim etti. TFF evrakları FIFA'ya göndererek geçici lisans talep etti.