Trabzonspor Djaniny Semedo'nun evraklarını FIFA'ya yolladı

Al Ahli'nin evrakları göndermemesi nedeniyle Djaniny Tavares'in lisansını çıkaramayan Trabzonspor, gerekli evrakları TFF'ye teslim etti. TFF evrakları FIFA'ya göndererek geçici lisans talep etti.

TRT Spor'un haberine göre; Al Ahli'nin evrakları göndermemesi nedeniyle Djaniny Tavares'in lisansını çıkaramayan Trabzonspor, gerekli evrakları TFF'ye teslim etti. TFF evrakları FIFA'ya göndererek geçici lisans talep etti.