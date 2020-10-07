Almanya Türkiye maçı 3-3 sona erdi

Türkiye, Rusya maçı öncesinde Köln RheinEnergie Stadı'nda Almanya ile özel maçta karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen 6 gollük maçta Almanya ile Türkiye 3-3 berabere kaldı.

İLK YARI TEK GOLLE BİTTİ

Köln deplasmanda Almanya'ya konuk olan Türkiye, bulduğu ender pozisyonları gole çeviremedi. Özellikle ilk yarının başlarında Yusuf Yazıcı ile tehlikeli olan Türkiye A Milli Futbol Takımı, meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi.

Ev sahibi Almanya ise ilk yarının uzatma dakikasında K. Havertz'in asistini iyi değerlendiren Draxler ile öne geçti. 1-0

İlk 45 dakikanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Türkiye soyunma odasına 1-0 mağlup gitti.

İKİNCİ YARIDA TÜRKİYE FIRTINASI

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha baskılı olan Türkiye, 49. dakikada kaptan Ozan Tufan ile skoru eşitledi. Ozan Tufan'ın golünde asisti yapan bir dönem Almanya liginde forma giyen Kaan Ayhan oldu.

Gollü başlayan Almanya-Türkiye maçının ikinci yarısında Almanya yeniden öne geçti.

58. dakikada sahneye çıkan Neuhaus, skoru 2-1'e getirdi.

Pes etmeyen Türkiye, 67. dakikada bir kez daha skoru eşitledi. Akhisar forması giyen 31 yaşındaki Efecan Karaca, 67. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.

Türkiye, Almanya karşısında baskısını artırdığı dakikalarda kalesinde bir gol daha gördü.

Almanya, 81. dakikada Waldschmidt ile öne geçerek skoru 3-2'ye getirdi.

Köln'de Almanya'ya meydan okuyan Türkiye, 3. kez geri döndü. Türkiye uzatma dakikalarında Kenan Karaman ile skoru 3-3'e getirdi.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

ŞENOL GÜNEŞ, A MİLLİ TAKIM'LA 65. MAÇINA ÇIKTI

Deneyimli teknik adam Şenol Güneş, Almanya karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başındaki 65. maçına çıktı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Almanya ile yarın oynanacak özel maçla ay-yıldızlı ekibin başındaki 65. karşılaşmasına çıktı.

Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 46'sı resmi, 18'i özel 64 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 65 maçta, 32 galibiyet, 16 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 55 gole engel olamadı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 19. ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Almanya karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 19. özel maçına çıktı.

Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 19 özel maçta 5 galibiyet, 8 yenilgi ve 6 beraberlik aldı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 46 RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 46 resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 46 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 10'unda ise eşitliği bozamadı.

Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 34 gol gördü.