Almanya - Türkiye maçı için heyecan dorukta. Özel maçta deplasmanda Almanya ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 25 kez mücadele etti. Türkiye bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. Pek, Almanya - Türkiye maçı canlı yayın hangi kanalda? 2020 Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Almanya arasındaki özel maç 7 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak. Köln Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çalacak.