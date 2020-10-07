Nefesler kesilecek! Almanya-Türkiye maçı canlı yayın hangi kanalda? 2020 Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta?
Almanya - Türkiye maçı hangi kanalda? Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün deplasmanda Almanya ile karşılaşacak. Türkiye ile Almanya özel karşılaşma ile 26. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasındaki son maçı Almanya 3-1 kazandı. Peki, Almanya - Türkiye maçı canlı yayın hangi kanalda? 2020 Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Almanya - Türkiye maçı için heyecan dorukta. Özel maçta deplasmanda Almanya ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 25 kez mücadele etti. Türkiye bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. Pek, Almanya - Türkiye maçı canlı yayın hangi kanalda? 2020 Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...
ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile Almanya arasındaki özel maç 7 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te başlayacak. Köln Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çalacak.
ALMANYA - TÜRKİYE MAÇINI 300 TARAFTAR İZLEYEBİLECEK
Almanya Futbol Federasyonu (DFB), bugüğnoynanacak Almanya - Türkiye maçında Köln bölgesinde artan Covid-19 vakaları nedeniyle sadece 300 taraftarın tribünde yer alabileceğini açıkladı.
DFB'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün Köln'de Almanya Milli Takımı ile Türkiye A Milli Takımı arasında oynanacak özel maç için planlanan 9 bin 200 ücretsiz biletli taraftardan sadece 300'ü tribünde yer alabilecek" ifadeleri kullanıldı.
Resmi internet sitesinde 9 bin 200 taraftara ücretsiz bilet sunabilmek için maça gelmek isteyen taraftarlardan isim, doğum tarihi ve mail adresi isteyen DFB, iptal kararından sonra da bilet alanlara mail yoluyla iptal yanıtlarını ulaştırdı.
EURO 2008'DEKİ MAÇ NEFESLERİ KESTİ
İki ülke A milli futbol takımları arasındaki Euro 2008'deki maç adeta nefesleri kesti.
İsviçre ve Avusturya'nın ortaklaşa düzenledikleri 2008 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde yarı finalde birbirlerine rakip olan Türkiye ile Almanya, 25 Haziran 2008 tarihinde İsviçre'nin Basel kentindeki Saint Jakop Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Sakatlıklar nedeniyle sahaya birçok yıldızından yoksun çıkan Türkiye, 23. dakikada Uğur Boral'ın golüyle 1-0 öne geçti. 26. dakikada Bastian Schweinnsteiger Almanya'ya beraberliği getiren golü attı. ''Panzerler'', 80. dakikada Miroslav Klose'nin golüyle 2-1 öne geçerken, ay-yıldızlı ekip 86. dakikada Semih Şentürk'le beraberliği yakaladı. Maçta uzatma bölümüne gidilmesi beklenirken, 90. dakikada Philipp Lahm'ın golü Almanya'yı finale taşıdı.
SON MAÇI ALMANYA 3-1 KAZANDI
İki ülke A milli takımları arasındaki son maçı Almanya 3-1 kazandı.
2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 7 Ekim 2011 tarihinde İstanbul'da oynanan maçtan Almanya, Mario Gomez, Thomas Müller ve Bastian Schweinsteiger'in golleriyle 3-1 galip ayrıldı. Milli takımın tek golünü Hakan Balta attı.
TÜRKİYE-ALMANYA MAÇLARI
A Milli Futbol Takımı'nın Batı, Doğu ve birleştikten sonraki Almanya ile oynadığı resmi ve özel maçlar şöyle:
BATI ALMANYA
Tarih Yer Organizasyon Sonuç
17.06.1951 Berlin Özel 2 - 1
21.11.1951 İstanbul Özel 0 - 2
17.06.1954 Bern Dünya Kupası Finalleri 1 - 4
23.06.1954 Zürih Dünya Kupası Finalleri 2 - 7
28.09.1963 Frankfurt Özel 0 - 3
12.10.1966 Ankara Özel 0 - 2
17.10.1970 Köln Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 1 - 1
25.04.1971 İstanbul Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 0 - 3
20.12.1975 İstanbul Özel 0 - 5
01.04.1979 İzmir Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 0 - 0
22.12.1979 Gelsenkirchen Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 0 - 2
23.04.1983 İzmir Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 0 - 3
26.10.1983 Berlin Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 1 - 5
DOĞU ALMANYA
17.11.1976 Dresden Dünya Kupası Eleme Grubu 1 - 1
16.11.1977 İzmir Dünya Kupası Eleme Grubu 1 - 2
29.06.1987 İstanbul Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 3 - 1
30.11.1988 İstanbul Dünya Kupası Eleme Grubu 3 - 1
12.04.1989 Magdeburg Dünya Kupası Eleme Grubu 2 - 0
ALMANYA
30.05.1992 Gelsenkirchen Özel 0 - 1
10.10.1998 Bursa Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 1 - 0
09.10.1999 Münih Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 0 - 0
08.10.2005 İstanbul Özel 2 - 1
25.06.2008 Basel Avrupa Şampiyonası Yarı Finali 2 - 3
08.10.2010 Berlin Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 0 - 3
07.10.2011 İstanbul Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 1-3
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.