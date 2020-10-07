Perotti'nin sözleşmesine ilişkin detaylar belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi Diego Perotti'nin sözleşmesine ilişkin detayları duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli futbolcuyla maç başı ücrete dayalı sözleşme imzalandığı belirtildi.

Perotti, tıpki Tolga Ciğerci de olduğu gibi oynadığı maç oranında kulüpten maaş alacak.