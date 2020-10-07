07 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Perotti'nin sözleşmesine ilişkin detaylar belli oldu

Perotti'nin sözleşmesine ilişkin detaylar belli oldu

, yeni transferi 'nin sözleşmesine ilişkin detayları duyurdu. Arjantinli futbolcuyla maç başı ücrete dayalı sözleşme imzalandığı belirtildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 07.10.2020
ABONE OL
Perotti'nin sözleşmesine ilişkin detaylar belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferi Diego Perotti'nin sözleşmesine ilişkin detayları duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli futbolcuyla maç başı ücrete dayalı sözleşme imzalandığı belirtildi.

Perotti, tıpki Tolga Ciğerci de olduğu gibi oynadığı maç oranında kulüpten maaş alacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA