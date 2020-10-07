Almanya Türkiye maçı ne zaman? Şenol Güneş'ten sürpriz kadro

A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Köln Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar gün Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

Şenol Güneş, Almanya karşılaşmasıyla birlikte ay-yıldızlı ekibin başındaki 65. karşılaşmasına çıkacak.

A Milli Takım'da ikinci dönemini geçiren Güneş, 46'sı resmi, 18'i özel 64 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 32 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 94 gol atıp, kalesinde 55 gole engel olamadı.

Ayrıca Türkiye, Güneş ile sahaya çıktığı 18 özel müsabakada ise 5 galibiyet, 7 yenilgi ve 6 beraberlik aldı.

A Milli Futbol Takımı, Almanya karşılaşmasıyla birlikte 581. kez sahaya çıkacak.

Milliler, 97 yıllık tarihinde 309'u resmi, 271'i özel 580 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 136 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 248'i deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü.