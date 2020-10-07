07 Ekim 2020, Çarşamba
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Almanya Türkiye maçı ne zaman? Şenol Güneş'ten sürpriz kadro

A Milli Futbol Takımı, ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Önemli karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

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Giriş Tarihi: 07.10.2020
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Almanya Türkiye maçı ne zaman? Şenol Güneş'ten sürpriz kadro
A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Köln Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Almanya Türkiye maçı ne zaman? Şenol Güneş'ten sürpriz kadro
A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar gün Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.
Almanya Türkiye maçı ne zaman? Şenol Güneş'ten sürpriz kadro
Şenol Güneş, Almanya karşılaşmasıyla birlikte ay-yıldızlı ekibin başındaki 65. karşılaşmasına çıkacak.
Almanya Türkiye maçı ne zaman? Şenol Güneş'ten sürpriz kadro
A Milli Takım'da ikinci dönemini geçiren Güneş, 46'sı resmi, 18'i özel 64 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 32 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 94 gol atıp, kalesinde 55 gole engel olamadı.
Almanya Türkiye maçı ne zaman? Şenol Güneş'ten sürpriz kadro
Ayrıca Türkiye, Güneş ile sahaya çıktığı 18 özel müsabakada ise 5 galibiyet, 7 yenilgi ve 6 beraberlik aldı.
Almanya Türkiye maçı ne zaman? Şenol Güneş'ten sürpriz kadro
A Milli Futbol Takımı, Almanya karşılaşmasıyla birlikte 581. kez sahaya çıkacak.
Almanya Türkiye maçı ne zaman? Şenol Güneş'ten sürpriz kadro
Milliler, 97 yıllık tarihinde 309'u resmi, 271'i özel 580 maçta, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 136 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 248'i deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 763 gol attı, kalesinde 824 gol gördü.
Almanya Türkiye maçı ne zaman? Şenol Güneş'ten sürpriz kadro

ALMANYA - TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER...

Almanya: Leno, Rudiger, Ginter, Tah, Emre Can, Dahoud, Neuhaus, Draxler, Brandt, Havertz, Werner

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, İrfan Can, Cengiz, Hakan, Burak

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