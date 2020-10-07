Salah evsiz adama sataşanlara engel oldu!

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Mısırlı yıldız ismi Muhammed Salah evsiz bir adama sataşan bir gruba engel olarak uyardı, "Birkaç sene sonra onun yerinde siz olabilirsiniz." dedi.

Liverpool stadı Anfield yakınlarındaki bir benzin istasyonunda yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

28 Eylül'deki 3-1'lik galibiyetle sonuçlanan Arsenal maçı sonrası yaşandığı belirlenen olayda Salah, Bentley marka otomobiliyle istasyona girdikten sonra yoldan geçen grubun David Craig adlı evsiz adamı rahatsız ettiğini görüyor ve müdahale ediyor.

Anfield yakınlarında sokakta yaşadığını belirtilen 50 yaşındaki Craig olayı şöyle anlattı: "Bana söylenenleri duydu ve o insanlara dönüp 'Birkaç yıl içinde siz de bu durumda olabilirsiniz' dedi. Sonra çıkarıp bana 100 pound verene kadar hayal gördüğümü sandım. O bir efsane."