Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye gönderme!

Cengiz yaptığı açıklamada, "Resmi makamlara sesleniyorum. Türkiye'de limitlere uyan, kurallara uyan, kırmızı ışıkta duran, şeffaf olan, açık ve net olanlar cezalandırılmalı. Kurallara uymayanlar, limitlere uymayanlar ödüllendirilmeli, şampiyon ilan edilmeli." ifadelerini kullandı.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

"Hocamızla her zaman bir araya gelip görüşüyoruz. Hocamızla uzun süre masaya döktük her şeyi. İnsanlar bazen maç sonrası aşırı adrenalinle bazı kelimeler kullanabiliyor. Bu kelimeler yanlış yerlere çekilebiliyor."

"Biz halas-ı kalp ile hocamıza soruyoruz. Hocamıza neyi kastettiğini soruyoruz. Açıklamaları bize yeterli oluyor."

"Fatih Terim, Türk futbolu için ikonik bir karakterdir"

"Fatih Terim, Türk futbolu için ikonik bir karakterdir, çok değerlidir. Başarılıya endeksli bir camiada yenilgiler insanları üzüyor, geriliyor. Hiçbir sorun yoksa, burada bir şeyler yanlıştır. Sorun olmalı ve bu sorunlar iyi niyetle düzeltilmeli. Biz bu noktadayız. Florya ile hep içiçeyiz."

"Bana mesleğimi sorarsanız, pompacılık değil. Benim mesleğim idarecilik, yöneticilik. Aldığım eğitim, ömrüm böyle geçti."

"Bir madalya verilecekse, transfer şampiyonu olunacaksa rakibimize verilsin. Sanırım daha fazla çıkartıyorlar şampiyonluk sayısını, bir de oradan verilsin."

"Resmi makamlara sesleniyorum. Türkiye'de limitlere uyan, kurallara uyan, kırmızı ışıkta duran, şeffaf olan, açık ve net olanlar cezalandırılmalı. Kurallara uymayanlar, limitlere uymayanlar ödüllendirilmeli, şampiyon ilan edilmeli."

"Limitlerde müthiş yanılgı var"

"Limitlerde müthiş yanılgı var. Ya güzel kardeşim, o bütün ücretler dahil. Sizin harcayacağınız para değil o. Bütün teknik kadro, sporcu ve menajerlere ödenenden sonra elde kalan para. Bizim savuracak paramız yoktu zaten."

"Limitlere uyanlar ihraç edilmeli"

"Bizler gibi kurallara uyan, limitlere uyan kulüpler ihraç edilmeli. Bir an önce yönetimleri istifa etmeli. İstifa etmiyorlarsa bir kararname ile görevden alınmalı. Bizim har vurup harman savuracak bir limitimiz yok. Bizim zaten 60 milyon euro bonservis artı futbolcu giderimiz var."