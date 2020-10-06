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Mesut Özil'den anlamlı destek: İşten çıkarılan Arsenal maskotunun maaşını karşılayacağım

ekibi 'de forma giyen , kulübün işine son verdiği 27 yıllık maskotun maaşını karşılamayı teklif etti.

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Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Mesut Özil'den anlamlı destek: İşten çıkarılan Arsenal maskotunun maaşını karşılayacağım

Türk asıllı Alman futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takımın maskotu Gunnersaurus'u canlandıran Jerry Quy'un işten çıkarılmasına oldukça üzüldüğünü belirtti.

"TÜM MAAŞINI ÖDEMEYİ TEKLİF EDİYORUM Kİ..."

Quy'ın kulübün ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Mesut, "Arsenal'de olduğum sürece büyük yeşil adamımızın tüm maaşını ödemeyi teklif ediyorum ki Jerry çok sevdiği işine devam edebilsin." ifadelerini kullandı.

Arsenal'in ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek maskotunu işten çıkarması taraftarın tepkisine neden olmuştu.

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