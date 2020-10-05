05 Ekim 2020, Pazartesi
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Son dakika | Trabzonspor Vitor Hugo'yu resmen açıkladı

Son dakika haberi... , Brezilyalı savunma oyuncusu ile anlaştı. Bordo mavili kulüp ünlü stoperi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 05.10.2020
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Son dakika | Trabzonspor Vitor Hugo'yu resmen açıkladı

Bordo Mavili ekip Brezilya'nın Palmeiras kulübünden Vitor Hugo Franchescoli De Souza'yı 3,2 milyon euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı.

Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda, Palmeiras Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Palmeiras Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4(Dört) eşit taksit halinde ve aşağıdaki vadelerde toplam 3.200.000.-EUR ödenecektir.

-30.10.2020 800.000.-EUR

-30.10.2021 800.000.-EUR

-30.10.2022 800.000.-EUR

-30.10.2023 800.000.-EUR

Ayrıca, Palmeiras Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 25'i,ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla

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