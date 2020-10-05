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Beşiktaş Cezayirli transferini duyurdu! Rachid Ghezzal resmen Kartal

haberleri... Beşiktaş Kulübü, Cezayirli orta saha oyuncusu 'i kadrosuna kattığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibi Leicester City'den kiralandığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Beşiktaş Cezayirli transferini duyurdu! Rachid Ghezzal resmen Kartal

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibi Leicester City'den kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İngiltere'nin Leicester City kulübünde bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rachid Ghezzal'e hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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