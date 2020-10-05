Fenerbahçe'de ayrılık! Medipol Başakşehir, Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı
Son dakika transfer haberi... Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ü kiraladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
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Açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Deniz Türüç'ü 1 yıllığına kiraladı. Başarılı oyuncunun imza töreninde üst yöneticimiz (CEO) Mustafa Eröğüt yer aldı. A Milli Futbol Takımı'mızda 6 maç oynayıp 1 gol atan başarılı futbolcu, kulübümüzde 23 numaralı formayı giyecek. Deniz Türüç'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Futbolcumuz Deniz Türüç'ün kiralık transferi için Medipol Başakşehir Futbol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2020
Deniz Türüç bir yıl boyunca Başakşehir forması giyecektir. pic.twitter.com/6Y7TbPN0bb