Alex Telles Manchester United'a transfer oldu
Bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester United'a transfer oldu. Alex Telles'in transfer için ManU'nun 15 milyon euro ödediği iddia edildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Porto'da forma giyen Alex Telles'i kadrosuna kattı.
İŞTE BONSERVİS BEDELİ
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiliz basını, Manchester ekibinin Telles için Porto'ya 15 milyon avro bonservis bedeli ödediğini, başarı durumuna bağlı olarak da 2 milyon avro ek ödeme yapılabileceğini öne sürdü.
GALATASARAY'A DA KAZANDIRDI
Telles'i 2016 yılında 6,5 milyon avroya Porto'ya satan Galatasaray'ın, bu transferin karından yüzde 10 pay alma hakkı bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Porto ile arasındaki anlaşma gereği bu transferden 1 milyon 350 bin euro pay alacak.
Porto'da geçen sezon 49 maçta forma giyen ve 13 gol atan Alex Telles, bu sezon ise 3 lig maçında sahaya çıktı.