Son dakika: Fenerbahçe Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı

SON DAKİKA HABERİ: İsviçre'nin Basel takımında forma giyen Kemal Ademi, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

4 Ekim akşamı Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Ademi, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.



Kemal Ademi'nin transferini "Ailemize hoş geldin Kemal Ademi!" başlığıyla açıklayan Sarı-lacivertliler, futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.



KEMAL ADEMI KİMDİR?

23 Ocak 1996 tarihinde Almanya'nın Villingen-Schwenningen kentinde dünyaya gelen Kemal Ademi, futbola İsviçre'nin St. Gallen altyapısında başladı.



2015 yılında Hoffenheim'a transfer olan ve Alman ekibinin pilot takımı Hoffenheim II'de forma giyen 1.98 boyundaki golcü, NE Xamax formasını terletmesinin ardından 2019 yılında Basel'e transfer oldu.

Kariyerinde 144 maça çıkan Kemal Ademi, 47 gol ve 6 asist kaydetti.