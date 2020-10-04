Kasımpaşa - Galatasaray CANLI ANLATIM
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Kasımpaşa - Galatasaray mücadelesini ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
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Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Kasımpaşa-Galatasaray maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in ilk üç haftasında 7 puana sahip Galatasaray, deplasmanda kazanma istiyor. 3 puanı olan ev sahibi Kasımpaşa ise sahasında 3 puan hedefinde.
KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
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Kasımpaşa: Ramazan; Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi; Tırpan, Aytaç; Alan, Yusuf, Hajradinovic; Hodzic
Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Emre, Etebo, Taylan, Belhanda, Feghouli, Arda, Diagne