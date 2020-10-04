Aytemiz Alanyaspor 6-0 Atakaş Hatayspor (MAÇ SONUCU)

61'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Salih orta sahada rakibini geçerek topu ceza sahası içindeki Bareiro'ya verdi. Bareiro kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci topu dışarı gönderdi.



67'nci dakikada Alanyaspor yarı sahasında topu kapan Davidson tek başına Hatayspor ceza sahasına kadar geldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Davidson topu ağlara gönderdi: 5-0.



78'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta sahada Berkan'ın uzun pasında topla buluşan Babacar, topu ceza sahası içine taşıdı. Babacar'ın altı pasın içindeki pas verdiği Davidson bitirici vuruşu yaptı ve topu filelere yolladı: 6-0.



Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Bahçeşehir Okulları



HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Murat Tuğberk Curbay



AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje (Dk. 75 Ahmet Gülay), Salih (Dk. 68 Berkan), Siopis, Efecan, Bakasetas (Dk. 75 Efkan), Davidson (Dk. 83 Mustafa Pektemek), Bareiro (Dk. 68 Babacar)



HATAYSPOR: Mohamedi - Sackey (Dk. 62 Abdurrahman), Barbosa (Dk. 46 Akintole), Rayane, Selim (Dk. 46 Ribeiro), Gökhan (Dk. 72 Boupendza), Dos Santos, Mesut, Yusuf, Popov, Diouf (Dk. 71 Mirkan)



GOLLER: Dk. 19 Bakasetas, Dk. 23 - Dk. 67 - Dk. 78 Davidson, Dk. 35 Bareiro, Dk. 45+2 Moubandje (Aytemiz Alanyaspor)



SARI KARTLAR: Efecan, Salih (Aytemiz Alanyaspor) - Rayane, Dos Santos, Akintole (Atakaş Hatayspor)