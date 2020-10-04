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Fransa'da Türklerin akşamı! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik attı, Lille kazandı

Ligue 1'de Strasbourg'un konuğu olan , sırasıyla , Sanches ve 'ın golleriyle maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz geçen hafta Nantes'e attığı golle de galibiyete katkı sağlamıştı.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Fransa'da Türklerin akşamı! Burak Yılmaz ve Zeki Çelik attı, Lille kazandı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi. Lille, ligin 6. haftasında Meinau Stadı'nda Strasbourg'a konuk oldu.

ZEKİ VE BURAK SAHNEYE ÇIKTI

Lille, 21. dakikada Zeki Çelik, 53. dakikada Renato Sanchez ve 68. dakikada Burak Yılmaz'ın golleriyle rakibini 3-0 mağlup etti.Zeki, bu sezon Lille formasıyla ilk golünü atarken, Burak, geçen haftaki Nantes maçının ardından ikinci kez ağları sarstı.

LİLLE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Fransa temsilcisindeki bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı ise 74. dakikada oyuna dahil oldu. Ligde puanını 14'e yükselten Lille maç fazlasıyla lider olurken, 3 puanlı Strasbourg 18. sırada kaldı.

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