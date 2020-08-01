Lille, Burak Yılmaz transferini açıkladı!

Beşiktaş 'tan ayrılan ve Fransız ekibi Lille ile transfer görüşmelerini gerçekleştiren Burak Yılmaz'ı Fransız ekibi resmen duyurdu.

Sosyal medya hesabından "Kırmızı alarm! Radarlarımızda bir hareket tespit ettik" ifadeleriyle Burak Yılmaz'ın geçen sezon Sivassspor'a 87. dakikada attığı bir frikik golünü paylaşan Fransız ekibi, bu video ile transferi resmen duyurmuş oldu.

İLK İDMANINA ÇIKTI

Cuma günü imza atmak için Fransa'ya giden milli futbolcu Burak Yılmaz Lille ile ilk idmanına çıktı.

Lille'de milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de yer alıyor.