01 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Lille, Burak Yılmaz transferini açıkladı!

Lille, Burak Yılmaz transferini açıkladı!

Son dakika haberine göre; 'taki sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden , Lille ile anlaşmak için 'ya gitmişti. ve 'in takımı Lille, Burak Yılmaz'ı sosyal medyadan paylaştığı bir video ile resmen duyurdu.

SPOR
Giriş Tarihi: 01.08.2020 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020
ABONE OL
Lille, Burak Yılmaz transferini açıkladı!
Beşiktaş 'tan ayrılan ve Fransız ekibi Lille ile transfer görüşmelerini gerçekleştiren Burak Yılmaz'ı Fransız ekibi resmen duyurdu.

Sosyal medya hesabından "Kırmızı alarm! Radarlarımızda bir hareket tespit ettik" ifadeleriyle Burak Yılmaz'ın geçen sezon Sivassspor'a 87. dakikada attığı bir frikik golünü paylaşan Fransız ekibi, bu video ile transferi resmen duyurmuş oldu.

İLK İDMANINA ÇIKTI

Cuma günü imza atmak için Fransa'ya giden milli futbolcu Burak Yılmaz Lille ile ilk idmanına çıktı.

Lille'de milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de yer alıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA