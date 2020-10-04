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Fenerbahçe Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı!

  haberleri... Yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, bir transferi daha nihayete erdirdi. Sarı lacivertli takım Basel'den 'yi kadrosuna kattı.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Fenerbahçe Basel'den Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı!

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Basel Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Kulübümüz, Basel Kulübü'nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiştir.

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