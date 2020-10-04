Fatih Terim maç sonunu beklemeden sahayı terk etti
Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile karşılan Galatasaray 1-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Terim, maç sonunu beklemeden sahayı terk etti.
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Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç bitmeden soyunma odasına gitti.
Terim, maçın uzatma bölümünün bitmesine 4 dakika kala soyunma odasına gitti.
Terim dördüncü hakemle konuştu ve "Alın oyununuzu kendiniz oynayın" diyerek soyunma odasına gitti.
*Fotoğraf Kaynak: beIN SPORTS