04 Ekim 2020, Pazar
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Fatih Terim maç sonunu beklemeden sahayı terk etti

'in 4. hafta mücadelesinde ile karşılan 1-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Terim, maç sonunu beklemeden sahayı terk etti.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020
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Fatih Terim maç sonunu beklemeden sahayı terk etti

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maç bitmeden soyunma odasına gitti.

Terim, maçın uzatma bölümünün bitmesine 4 dakika kala soyunma odasına gitti.

Terim dördüncü hakemle konuştu ve "Alın oyununuzu kendiniz oynayın" diyerek soyunma odasına gitti.


*Fotoğraf Kaynak: beIN SPORTS

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