2020-2021 transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? Yaz transfer dönemi ayın kaçında bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Transfer sezonunun kapanmasına çok az bir zaman kala takımlara son takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2020 yaz transfer sezonunun ne zaman biteceğini açıklamıştı. İşte, 2020-2021 transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? Yaz transfer dönemi ayın kaçında bitecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Süper Lig'de iki hafta karşılaşmaları tamamlandı. Birçok takım saha içindeki eksiklerini daha iyi tespit edebildi. Şimdi gözler transfer sezonun kapanacağı tarihte. Süper Lig'de 4 Ağustos'ta başlayan transfer sezonu 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

Ara transfer döneminin tarihleri ise henüz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulmadı.