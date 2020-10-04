04 Ekim 2020, Pazar
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Vitor Hugo Trabzon'da!

'un transfer görüşmelerinde bulunduğu Brezilyalı savunma oyuncusu , 'a geldi. 'nın başkenti 'ten 'ye ait uçakla önce 'a inen 29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na ulaştı.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020
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Vitor Hugo Trabzon'da!

Fransa'nın başkenti Paris'ten THY'ye ait uçakla önce İstanbul'a inen 29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na ulaştı.

Taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu Brezilyalı futbolcu, daha sonra kulübe ait araçla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.

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