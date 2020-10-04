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Beşiktaş - Gençlerbirliği | CANLI ANLATIM

'in 4. haftasında sahasında 'ni ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kazanarak Konyaspor mağlubiyetini unutturmak istiyor. Başkent ekibi ise zorlu maçtan puan veya puanlarla ayrılmayı amaçlıyor. Mücadelenin ahaber.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 04.10.2020
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Beşiktaş - Gençlerbirliği | CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kazanarak Konyaspor mağlubiyetini unutturmak istiyor. Başkent ekibi ise zorlu maçtan puan veya puanlarla ayrılmayı amaçlıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ahaber.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİLİĞİ CANLI ANLATIM

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