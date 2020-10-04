Beyaz Futbol yeni sunucusu Onur Yıldız kimdir, kaç yaşında? Ertem Şener'in yerine gelen Onur Yıldız nereli, ınstagram adresi nedir?
Beyaz Futbol yeni sunucusu Onur Yıldız kimdir, kaç yaşında? Uzun yıllar Beyaz TV spor müdürü olarak görevini sürdüren Ertem Şener'in görevden ayrılmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarının yeni sunucusu Onur Yıldız'ın hayatı araştırılmaya başladı. İşte, Beyaz Futbol yeni sunucusu Onur Yıldız kimdir, kaç yaşında? Ertem Şener'in yerine gelen Onur Yıldız nereli, ınstagram adresi nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Beyaz Futbol yeni sunucusu Onur Yıldız kimdir, kaç yaşında? Ertem Şener'in yerine gelen Onur Yıldız nereli, ınstagram adresi nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarının yeni sunucusu Onur Yıldız'ın hayatı araştırılmaya başladı. İşte, Beyaz Futbol yeni sunucusu Onur Yıldız kimdir, kaç yaşında? Ertem Şener'in yerine gelen Onur Yıldız nereli, ınstagram adresi nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
ERTEM ŞENER'İN YERİNE ONUR YILDIZ
Ünlü spor spikeri Ertem Şener, geçen gün ani bir kararla Beyaz TV'de spor müdürlüğü görevinden istifa etmişti. Tecrübeli spikerin istifası sonrası programları kimin sunacağı sosyal medyada merak konusu olmuştu.
Beyaz TV spor servisinde görev alan Onur Yıldız'ın spor müdürlüğüne getirildiği ve Ertem Şener'in yerine Beyaz Futbol ve Derin Futbol programını sunacağı açıklandı.
Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından, "Bu gece 23.30'da Beyaz Futbol'da Sinan Engin ile karşınızdayız" paylaşımında bulundu.
ERTEM ŞENER BEYAZ TV'DEN NEDEN AYRILDI?
Sosyal medya hesabı üzerinden istifasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ertem Şener, "Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz TV ile bugün "KENDİ İSTEĞİMLE" yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek'e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim" ifadelerini kullandı.
ONUR YILDIZ KİMDİR?
Beyaz TV'nin Youtube kanalında spor programı yapan Onur Yıldız hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Yeni bilgiler edinildiği takdirde haberimizde bulabilirsiniz.