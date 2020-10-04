Beyaz Futbol yeni sunucusu Onur Yıldız kimdir, kaç yaşında? Ertem Şener'in yerine gelen Onur Yıldız nereli, ınstagram adresi nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarının yeni sunucusu Onur Yıldız'ın hayatı araştırılmaya başladı. İşte, Beyaz Futbol yeni sunucusu Onur Yıldız kimdir, kaç yaşında? Ertem Şener'in yerine gelen Onur Yıldız nereli, ınstagram adresi nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

ERTEM ŞENER'İN YERİNE ONUR YILDIZ

Ünlü spor spikeri Ertem Şener, geçen gün ani bir kararla Beyaz TV'de spor müdürlüğü görevinden istifa etmişti. Tecrübeli spikerin istifası sonrası programları kimin sunacağı sosyal medyada merak konusu olmuştu.

Beyaz TV spor servisinde görev alan Onur Yıldız'ın spor müdürlüğüne getirildiği ve Ertem Şener'in yerine Beyaz Futbol ve Derin Futbol programını sunacağı açıklandı.

Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından, "Bu gece 23.30'da Beyaz Futbol'da Sinan Engin ile karşınızdayız" paylaşımında bulundu.