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Beyaz Futbol yeni sunucusu Onur Yıldız kimdir, kaç yaşında? Ertem Şener'in yerine gelen Onur Yıldız nereli, ınstagram adresi nedir?

yeni sunucusu kimdir, ? Uzun yıllar spor müdürü olarak görevini sürdüren 'in görevden ayrılmasının ardından yerine gelen isim belli oldu. Beyaz Futbol ve programlarının yeni sunucusu Onur Yıldız'ın hayatı araştırılmaya başladı. İşte, Beyaz Futbol yeni sunucusu Onur Yıldız kimdir, kaç yaşında? Ertem Şener'in yerine gelen Onur Yıldız nereli, ınstagram adresi nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

SPOR
Giriş Tarihi: 04.10.2020 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020
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Beyaz Futbol yeni sunucusu Onur Yıldız kimdir, kaç yaşında? Ertem Şener'in yerine gelen Onur Yıldız nereli, ınstagram adresi nedir?

yeni sunucusu kimdir, ? 'in yerine gelen Onur Yıldız nereli, ınstagram adresi nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Beyaz Futbol ve programlarının yeni sunucusu Onur Yıldız'ın hayatı araştırılmaya başladı. İşte, Beyaz Futbol yeni sunucusu Onur Yıldız kimdir, kaç yaşında? Ertem Şener'in yerine gelen Onur Yıldız nereli, ınstagram adresi nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

ERTEM ŞENER'İN YERİNE ONUR YILDIZ

Ünlü spor spikeri Ertem Şener, geçen gün ani bir kararla 'de spor müdürlüğü görevinden istifa etmişti. Tecrübeli spikerin istifası sonrası programları kimin sunacağı sosyal medyada merak konusu olmuştu.

Beyaz TV spor servisinde görev alan Onur Yıldız'ın spor müdürlüğüne getirildiği ve Ertem Şener'in yerine Beyaz Futbol ve Derin Futbol programını sunacağı açıklandı.

Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından, "Bu gece 23.30'da Beyaz Futbol'da ile karşınızdayız" paylaşımında bulundu.

ERTEM ŞENER BEYAZ TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Sosyal medya hesabı üzerinden istifasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ertem Şener, "Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz TV ile bugün "KENDİ İSTEĞİMLE" yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. 'e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim" ifadelerini kullandı.

ONUR YILDIZ KİMDİR?

Beyaz TV'nin kanalında spor programı yapan Onur Yıldız hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır. Yeni bilgiler edinildiği takdirde haberimizde bulabilirsiniz.

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