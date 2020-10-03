Başakşehir Göztepe ile golsüz berabere kaldı

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir evinde Göztepe'yi ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 karşılaşma berabere bitti.

Bu sonuçla beraber turuncu-lacivertliler, Süper Lig'de ilk puanını aldı ve 4 hafta sonunda 1 puan topladı. İzmir ekibi ise yenilmezlik serisini sürdürdü ve 6 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İlk yarı)

8. dakikada Visca'nın sağdan yaptığı ortada, ceza yayı önünde topla buluşan Ponck'un yerden sert şutunda top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

32. dakikada Aleksic'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Ponck'un uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.

33. dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın içeriye çıkardığı ve penaltı noktası üzerindeki Demba Ba'nın dokunamadığı top sol çaprazdaki Mete Kaan Demir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Atınç Nukan çizgi üzerinden kafayla topu çıkartarak gole izin vermedi.ü

Detaylar gelecek...