Liverpool'un yıldızı Sadio Mane koronavirüse yakalandı: Kırmızılar Thiago sonrası bir şok daha yaşadı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Senegalli futbolcu Sadio Mane, koronavirüse yakalandı.Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcunun koronavirüse yakalandığı ve kendini karantinaya aldığı belirtildi.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Açıklamada, Mane'de yeni tip koronavirüsün hafif belirtilerinin olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği vurgulandı.

YENİ TRANSFER SONRASI BİR VAKA DAHA

Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara da hafta içi Kovid-19'a yakalanmış ve karantina altına alınmıştı.