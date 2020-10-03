Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi

Fenerbahçe, evinde ağırladığı Karagümrük'ü 2-1 yenerek 3 puana uzandı. Puanını 8'e çıkartan sarı lacivertliler maç fazlasıyla zirveye oturdu.

Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-1 kazanırken, Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 24. ve 67. dakikalarda yeni transfer Mbwana Samatta kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 77. dakikada Sabo (pen.) attı.

Bu sonuçla beraber Fenerbahçe 8 puana yükselirken, Fatih Karagümrük ise 7 puanda kaldı ve ligde ilk yenilgisini aldı.

THIAM BEKLENENİ VEREMEDİ

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan mücadelede sarı-lacivertli futbolcu Mame Thiam yine bir maçı tamamlayamadı.

Ligin ilk haftasında oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında 54, ikinci haftada oynanan Hatayspor maçında 45, üçüncü haftada Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde 66 ve son olarak Fatih Karagümrük maçında 58 dakika forma giyen Senegalli futbolcu, sezonun ilk 4 haftasında 90 dakikayı tamamlayamadan yedek kulübesine geldi.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla ilk 4 haftada 1 kez 90 dakika sahada kalmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışında topla buluşan Samatta'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin dışından auta çıktı.

5. dakikada Sosa'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Lemos'un kafa vuruşu üst direkten döndü.

19. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan açtığı ortaya ön direkte yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

25. dakikada Caner Erkin'in sağ köşeden kullandığı kornerde Samatta'nın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

30. dakikada Thiam'ın ara pasında ceza alanı içine hareketlenen Valencia'nın şutunu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.

35. dakikada Lemos'un hatalı pasında topu alan Ndao, pasını Salibur'a çıkardı. Bu futbolcunu sağ çaprazdan vuruşunda top üstten auta çıktı.

Detaylar gelecek...