02 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Çaykur Rizespor Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı

ekiplerinden , Porto'dan Brezilyalı futbolcu 'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

SPOR
Giriş Tarihi: 02.10.2020
ABONE OL
Çaykur Rizespor Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Farnando Andrade, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi başkan yardımcısı Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Fernando Andrade, geçen sezonu kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da geçirmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA