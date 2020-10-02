Ertem Şener istifa mı etti? Ertem Şener Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı, neden? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 7 yıldır Beyaz TV Spor Müdürü görevini yürüten ve Beyaz Futbol ile Derin Futbol programlarının sunuculuğunu yapan Ertem Şener, görevini bıraktığı iddia ediliyor. İşte, Ertem Şener istifa mı etti? Ertem Şener Beyaz Futbol'dan ayrıldı mı, neden? Merak edilen detaylar haberimizde...

7 yıldır Beyaz TV Spor Müdürü olarak görev yapan Ertem Şener, aynı zamanda Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarını sunuyordu.

Ertem Şener hem spor müdürlüğü görevinden istifa etti hem de hazırlayıp sunduğu programları bıraktı. Ertem Şener, 2013 yılından çalıştığı Beyaz TV'deki odasını toplayarak kanaldan ayrıldı.

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