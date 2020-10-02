Trabzonspor ile Gaziantep puanları paylaştı 1-1

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Fırat Aydınus düdük çaldı.

FIRTINA FIRSAT BULDU GAZİANTEP DİRENDİ

4. haftanın açılış gecesinde Gaziantep FK'ya konuk olan Trabzonspor, ilk yarıda Ekuban ve Afobe ile bulduğu pozisyonlarda meşin yuvarlağı ağlara göndermedi.

Trabzonspor ve Gaziantep FK'nın suskunluğu bozamadığı ilk 45 dakikanın ardından ekipler soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

TRABZONSPOR 90+3'DE DAKİKADA YIKILDI

İkinci yarıya hızlı başlayan bordo mavililer, peş peşe bulduğu tehlikeli pozisyonların ardından aradığı golü buldu. Gelişen Trabzonspor atağında João Pereira'nın asistini iyi değerlendiren Campi, takımını öne geçirdi.

64. dakikada öne geçen Trabzonspor, 90+3'de yediği penaltı golüyle 1 puana razı oldu.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana-Biyik, Jefferson, Güray, Oğuz, Morais, Maxim, Muhammet, Andre

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe