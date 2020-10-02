9. randevu! Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? FB Karagümrük maçı muhtemel 11'ler
Fenerbahçe - Karagümrük maçı ne zaman? Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşma ile iki takım 9. randevusuna çıkacak. İki takım arasında Süper Lig'de geride kalan 8 karşılaşmada Fenerbahçe 5, Fatih Karagümrük 1 galibiyet aldı. Fenerbahçe'nin ev sahipliği yaptığı 4 maçta 3 galibiyeti bulunurken, Fatih Karagümrük 1 kez kazandı. Peki, Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe Karagümrük maçı muhtemel 11'ler...
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük mücadele edecek. Ligde geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile derbide 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçından galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. 7 puan 5 averaj ile haftaya lider giren Fatih Karagümrük ise liderlik serüvenini sürdürmenin peşinde. Peki, Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe Karagümrük maçı muhtemel 11'ler...
FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?
Ülker Stadı'nda 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe, sahasında ligin istikrarlı ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bu mücadele öncesi teknik direktör Erol Bulut, İstanbul takımına karşı sahaya süreceği 11'ini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısındaki muhtemel 11'i...
Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Enner Valencia, Mbwana Samatta.
FENERBAHÇE İLE FATİH KARAGÜMRÜK 9. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, yarın yapacakları mücadeleyle Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.
FENERBAHÇE'NİN EV SAHİPLİĞİNDEKİ MAÇLAR
Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le yarın 5. kez karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi.
Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı.
1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.