9. randevu! Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? FB Karagümrük maçı muhtemel 11'ler

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük mücadele edecek. Ligde geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile derbide 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçından galibiyetle ayrılarak çıkış yakalamak istiyor. 7 puan 5 averaj ile haftaya lider giren Fatih Karagümrük ise liderlik serüvenini sürdürmenin peşinde. Peki, Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe Karagümrük maçı muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Stadı'nda 3 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe, sahasında ligin istikrarlı ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bu mücadele öncesi teknik direktör Erol Bulut, İstanbul takımına karşı sahaya süreceği 11'ini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük karşısındaki muhtemel 11'i...

Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jose Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Enner Valencia, Mbwana Samatta.