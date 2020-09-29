Rangers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 GS UEFA Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda?
Rangers Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Sakatlığı bulunan futbolculardan Saracchi, tedavisinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı. Emre Akbaba ise yapılan kontrollerinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde sahada yükleme çalışmalarına başladı. Peki, Rangers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...
Rangers Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Galatasaray bu turda Neftçi Bakü takımını 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. 3. eleme turunda ise Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükselen sarı-kırmızılılar, gruplara kalmak için Rangers ile mücadele edecek. Peki, Rangers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...
RANGERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray ile Rangers karşı karşıya geliyor. Rangers - Galatasaray play-off maçı 1 Ekim Perşembe Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.
RANGERS-GALATASARAY MAÇINI LETONYALI HAKEM TREIMANIS YÖNETECEK
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla yapacağı maçı Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Glasgow şehrindeki Ibrox Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak maçta Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.
GALATASARAY'IN RAKİBİ RANGERS LİGDE FARKLI KAZANDI
Premiership'in 9. haftasında Fir Park Stadı'nda Motherwell'e konuk olan Rangers, 12 ve 37. dakikalarda James Tavernier, 28. dakikada James Jones, 75 ve 80. dakikalarda da Cedric Itten'in golleriyle rakibini 5-1 yendi.
Motherwell'in tek golünü 87. dakikada George Edmundson (kendi kalesine) kaydetti.
Rangers, ligde 7. galibiyetini alarak 23 puana yükseldi ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.