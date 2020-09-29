Rangers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 GS UEFA Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda?

Rangers Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan Galatasaray bu turda Neftçi Bakü takımını 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. 3. eleme turunda ise Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibini 2-0 yenerek, play-off turuna yükselen sarı-kırmızılılar, gruplara kalmak için Rangers ile mücadele edecek. Peki, Rangers Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...

RANGERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray ile Rangers karşı karşıya geliyor. Rangers - Galatasaray play-off maçı 1 Ekim Perşembe Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.