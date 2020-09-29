Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme! Beşiktaş lisansını çıkardı
Beşiktaş taraftarının endişeyle beklediği Josef de Souza'nın lisans krizi nihayete erdirildi. Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın lisansını çıkardı.
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Siyah-beyazlı kulübün 14 Eylül'de sözleşme imzaladığı De Souza, lisansının çıkmamasından dolayı Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde görev alamamıştı.