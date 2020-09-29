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Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme! Beşiktaş lisansını çıkardı

taraftarının endişeyle beklediği de 'nın lisans krizi nihayete erdirildi. Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın lisansını çıkardı.

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Giriş Tarihi: 29.09.2020
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Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme! Beşiktaş lisansını çıkardı

Siyah-beyazlı kulübün 14 Eylül'de sözleşme imzaladığı De Souza, lisansının çıkmamasından dolayı Süper Lig'deki Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rio Ave mücadelesinde görev alamamıştı.

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