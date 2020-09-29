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Arda Turan Rangers maçında oynamayacak

Koronavirüs testi negatif çıkan 'ın yıldızı , gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle maçı kadrosuna alınmayacak.

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Giriş Tarihi: 29.09.2020 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020
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Arda Turan Rangers maçında oynamayacak

Galatasaray, korona virüs testi negatif, çekilen akciğer tomografisi de temiz olan Arda Turan'ın gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle Rangers maçı için kafilesinde yer almayacağını açıkladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca takıma yapılan korona virüs testlerinin hepsinin negatif olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah (29 Eylül Salı) yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır. Covid-19 PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikayeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır" denildi.

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