Galatasaray - Rangers maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 2020 GS UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaraay, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu müjdeli haberi duyurdu. Peki, Galatasaray - Rangers maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Galatasaray - Rangers maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması üzerine, ligi 6. sırada bitiren Galatasaray, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü mağlup eden Galatasaray, 3. ön eleme turunda Hajduk Split karşısından galibiyetle ayrılarak play-off turuna kaldı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa gruplara kalacak. Peki, Galatasaray - Rangers maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...
GALATASARAY - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Rangers maçı 1 Ekim 2020 tarihinde TSİ 21.45'te başlayacak. Glasgow kentindeki Ibrox Stadı'nda oynanacak maç Teve2 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.
LETONYALI HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmada Letonya Futbol Federasyonundan hakem Andris Treimanis düdük çalacak.
Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs'ın yardımcı hakemlik görevini üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.
KAZANAN TARAF GRUPLARA KALACAK
Rangers-Galatasaray maçını kazanan takım, adını gruplara yazdıracak.
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı alan ekip, 2020-2021 sezonunda gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak.
ARDA TURAN FORMA GİYEMEYECEK
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan, Rangers karşısında sahaya çıkamayacak.
Karşılaşma öncesinde uygulanan standart Kovid-19 PCR testi negatif çıkan, çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle İskoçya'ya götürülmeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Emre Akbaba'nın yanı sıra Şener Özbayraklı, Kerem Aktürkoğlu, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika UEFA'ya bildirilen kadroda yer almıyor.
İKİ TAKIM DA SEZONA İYİ BAŞLADI
Galatasaray ile Rangers, 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.
Geçen sezon koronavirüs salgını sonrasında devam eden Süper Lig'i istediği gibi bitiremeyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon farklı bir görüntü çiziyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, bu sezon çıktığı 5 resmi maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i ise 2-0 mağlup ederken, derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1, üçüncü eleme turunda de Hırvatistan takımı Hajduk Split'i 2-0 yendi.
Bu sezonki resmi maçlarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.
Ünlü eski İngiliz futbolcu Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Rangers da sezona iyi bir giriş yaptı. Dokuzuncu haftası geride kalan İskoçya Ligi'nde 7 galibiyet, 2 beraberlik elde eden ve yenilgi yüzü görmeyen Glasgow temsilcisi, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 2 maçı da kazanan Rangers, 9 gol atarken kalesini de gole kapattı.
GALATASARAY'IN KADROSU BELLİ OLDU
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızı takım saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İskoçya'nın Glasgow kentine gidecek.
Galatasaray, karşılaşma öncesinde son antrenmanını TSİ 20.30'da müsabakaya ev sahipliği yapacak Ibrox Stadı'nda gerçekleştirecek. İdman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ile bir futbolcu, TSİ 20.00'de statta yer alan medya merkezinde on-line bir platform üzerinden düzenlenecek basın toplantısına katılacak.
Öte yandan Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Jesse Sekidika, bu maç öncesinde listeye dahil edildi.
Sarı-kırmızılı takımın Rangers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.