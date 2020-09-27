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Seyircisiz oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya meşale atıldı

Süper Lig'in 3. haftasındaki - derbisinde ilginç bir an yaşandı. Koronavirüs tedbirleri gereği seyircisiz oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya meşale atıldı.

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Giriş Tarihi: 27.09.2020 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020
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Seyircisiz oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya meşale atıldı

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbi maçında karşı karşıya geldi. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanan mücadelede ilginç bir an yaşandı.

SAHAYA MEŞALE ATILDI

Müsabakanın henüz başında stadyum dışından sahaya meşale atıldı. Hakem Ali Palabıyık yabancı maddenin oyun alanının dışına çıkarılmasının ardından maçı devam ettirdi.

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