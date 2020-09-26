Göztepe 2-2 Gaziantep FK maç sonucu | Süper Lig 3. Hafta

50. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Halil'in ceza sahasına yaptığı ortada Tripic, topu kafa ile kale önüne gönderdi. Müsait durumdaki Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

61. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mossoro'nun yaptığı ortada Brown Ideye, savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1

89. dakikada ceza sahası içinde Alpaslan'la mücadeleye giren Maxim'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Yasin Kol, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı 90+1. dakikada kullanan Maxim, takımının beraberlik golünü kaydetti: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

İKİ TAKIMDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Göztepe: İrfan, Alpaslan, Yalçın, Atınç, Berkan, Murat, Halil, Mossoro Tripic, Soner, Ideye

Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Jefferson, Güray, Morais, Olkowski, Maxim, Muhammet, Andre