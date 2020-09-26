26 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Hatayspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig 3. hafta

Hatayspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig 3. hafta

’de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Hatayspor sahasında ’yı ağırlıyor. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor hata yapmak istemezken, ilk 2 haftayı 1 galibiyet 1 mağlubiyetle tamamlayan Kasımpaşa'da mutlak 3 puan peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirsiniz.

SPOR
Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
ABONE OL
Hatayspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig 3. hafta

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Hatayspor ile Kasımpaşa karşıya geliyor. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirsiniz.

Başlama düdüğü 16:00'da çalan Hatayspor – Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'İLER

Hatayspor: Munir, Mesut, Yusuf, Popov, Dos Santos, Aabid Rayane, Selim, Traore, Gökhan, Diouf, Helder Barbosa

Kasımpaşa: Ramazan, Tarkan, Sadiku, Varga, Brecka, Hajradinovic Hadergjonaj, Aytaç, Pavelka, Yusuf, Alan Lima

HATAYSPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI ANLATIM

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA