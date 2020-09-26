Hatayspor Kasımpaşa maçı canlı anlatım | Süper Lig 3. hafta
Süper Lig’de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Hatayspor sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor hata yapmak istemezken, ilk 2 haftayı 1 galibiyet 1 mağlubiyetle tamamlayan Kasımpaşa'da mutlak 3 puan peşinde. Karşılaşmanın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirsiniz.
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Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Hatayspor ile Kasımpaşa karşıya geliyor. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirsiniz.
Başlama düdüğü 16:00'da çalan Hatayspor – Kasımpaşa maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'İLER
Hatayspor: Munir, Mesut, Yusuf, Popov, Dos Santos, Aabid Rayane, Selim, Traore, Gökhan, Diouf, Helder Barbosa
Kasımpaşa: Ramazan, Tarkan, Sadiku, Varga, Brecka, Hajradinovic Hadergjonaj, Aytaç, Pavelka, Yusuf, Alan Lima