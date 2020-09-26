Beşiktaş'ın yeni transferi Aboubakar'dan flaş açıklamalar

Beşiktaş'ın yeni sezon kadro planlaması kapsamında kadrosuna kattığı Kamerunlu forvet Aboubakar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 2016-2017 sezonunda da siyah-beyazlı formayı giyen ve o dönem kazanılan şampiyonlukta attığı gollerle büyük pay sahibi olan Aboubakar, transferi için kulübe ve yöneticilere teşekkür ederek, "Burada beni yeniden sıcak karşılayan kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Büyük bir kulübe geldim, yeniden geldim. Bunun farkındayım. Büyük bir taraftara sahip büyük bir camia. Öncekinden daha çok çalışmak, daha çok iş yapmak için geldim" ifadelerini kullandı.





"YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Beşiktaş taraftarının takımın hep arkasında olduğunu da hatırlatan başarılı futbolcu, "İyi günde, kötü günde bunu hissettik bu güne kadar. Onlar tarafından böyle övgüye layık olmak benim için çok güzel bir şey. İyi yaptığım işlerin hatırlanması benim için çok iyi. Ama artık yeni bir sayfa açıyoruz. Bundan sonra hep beraber daha iyi işler yapıp onları aynı şekilde arkamıza almak istiyoruz" şeklinde konuştu.