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Augsburg 2-0 Borussia Dortmund MAÇ SONUCU | Golleri izle

'nın 2.haftası sürpriz bir sonuca sahne oldu. Augsburg, WWK Arena'da konuk ettiği 'u 2-0'lık skorla mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Karşılaşmanın detaylarını ve gollerini ahaber.com.tr'de bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 26.09.2020
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Augsburg 2-0 Borussia Dortmund MAÇ SONUCU | Golleri izle

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Augsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

WWK Arena'da oynanan karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlandı.

Karşılaşmanın ilk çeyreği golsüz eşitlikle tamamlanırken Augsburg, Uduokhai'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Augsburg 1-0 Borussia Dortmund | GOLÜ İZLE AUGSBURG 1-0 BORUSSİA DORTMUND | GOLÜ İZLE

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 54. dakikasında Daniel Caligiuri, ev sahibi ekip adına farkı 2'ye çıkardı.

Augsburg 2-0 Borussia Dortmund | GOLÜ İZLE AUGSBURG 2-0 BORUSSİA DORTMUND | GOLÜ İZLE

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Augsburg 2-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu skorun ardından Augsburg puanını 6'ya yükseltirken, Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.

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