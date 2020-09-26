Trabzonspor - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM

Süper Lig'de bu sezon galibiyetle tanışamayan ve ilk 2 haftayı 1'er puanla geçen Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Ev sahibi bordo-mavililer, ilk haftada evinde Beşiktaş'a kaybederken geçtiğimiz hafta Denizlispor'la golsüz berabere kalmıştı. Konuk ekip Yeni Malatyaspor ise Karagümrük yenilgisinin ardından evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalarak ilk puanını hanesine yazdırmıştı.

İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadığı 6 karşılaşmada Trabzonspor'un rakibine karşı 4-2'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Her iki takım da bu akşam kazanarak ilk 3 puanlarını almak istiyor.

Trabzonspor ilk 11: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe

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