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Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

, 'in 3. haftasında yarın 'a konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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Fenerbahçe Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ile pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel uygulamalar üzerinde durdu.

İdmanı kulüp başkanı Ali Koç ile yöneticiler Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş da takip etti.

Sarı-lacivertli takım, çalışmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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