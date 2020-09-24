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Son dakika: Fenerbahçe, Samatta'yı KAP'a bildirdi!

Son dakika haberine göre... , 'da forma giyen Tanzanyalı 'nın transferi konusunda görüşmelerin başladığını 'a bildirdi.

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Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Son dakika: Fenerbahçe, Samatta'yı KAP'a bildirdi!

ekiplerinden , İngiltere temsilcisi 'da forma giyen 'nın transferi konusunda görüşmelerin başladığını 'a bildirdi.

Akşam 23.00 sularında 'na iniş yapan golcü oyuncu, bu sabah sağlık kontrolünden geçecek ve ardından sarı lacivertli kulüple resmi mukavele imzalayacak.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

DERBİYE YETİŞEBİLİR

Mbwana Samatta lisansı yetişmesi ve teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde derbisinin kadrosunda yer alabilecek.

BABASI TERS KÖŞE YAPTI

Mbwana Samatta'nın babası Mzee Samatta, dün verdiği röportajda oğlunun Fenerbahçe'den bir teklif almadığını ve kariyerine kesinlikle Aston Villa'da devam edeceğini ifade etmişti.

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Kariyerine Tanzanya'da African Lyon takımında başlayan Samatta, 1 sezon içinde Kongo'dan Mazembe'ye oldu ve burada 40 maçta 19 gol, 7 asistle oynadı.

Samatta, daha sonra ise 2016'da 800 bin euro bonservis bedeliyle Genk'e gitti. 'da 4 yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Samatta 191 maçta 76 gol, 20 asist kaydederek 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston villa'ya transfer oldu.

Son olarak Premier Lig'de sadece 6 ay oynayan Samatta, 16 maça çıkıp 2 gol attı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro olan golcüyü Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiraladığı öğrenildi.

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