Son dakika: Fenerbahçe, Samatta'yı KAP'a bildirdi!

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Kariyerine Tanzanya'da African Lyon takımında başlayan Samatta, 1 sezon içinde Kongo'dan Mazembe'ye transfer oldu ve burada 40 maçta 19 gol, 7 asistle oynadı.

Samatta, daha sonra ise 2016'da 800 bin euro bonservis bedeliyle Genk'e gitti. Belçika'da 4 yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Samatta 191 maçta 76 gol, 20 asist kaydederek 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston villa'ya transfer oldu.

Son olarak Premier Lig'de sadece 6 ay oynayan Samatta, 16 maça çıkıp 2 gol attı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro olan golcüyü Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiraladığı öğrenildi.