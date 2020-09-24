Fatih Terim’e doğum gününde ağır hakaret etmişti! O şüpheliye para cezası

PARA CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, sanığın 'Hakaret' suçundan önce 90 gün adli para cezasına çarptırılmasına ardından arttırım yapılarak bu cezanın 105 gün adli para cezasına yükseltilmesine karar verdi. Heyet, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alarak cezanın 87 gün adli para cezasına (günlüğü 20 liradan toplam 1740 lira) indirilmesine hükmetti.

5 YIL DENETİM ALTINDA

Mahkeme, sanık Furkan Z.'nin sabıkası olması, işlenen suç niteliği gereği herhangi madde bir zararın bulunmaması, sanığın duruşmalardaki iyi hali, kişiliği, rızasını gözönünde bulundurarak sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verdi. Sanık 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulurken bu süre içerisinde herhangi bir suç işlemesi durumunda açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verildi. (Gül Kireklo/Sabah)