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Son dakika: Fenerbahçe, Samatta'yı kadrosuna kattı!

Son dakika haberi... Forvet arayışlarını sürdüren  forması giyen Samatta'yı kadrosuna kattı.  satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olacak.

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Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Son dakika: Fenerbahçe, Samatta'yı kadrosuna kattı!
Yeni sezon çalışmaları kapsamında birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Sarı lacivertliler, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı uçak paylaşımıyla taraftarları heyecanlandırdı.

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