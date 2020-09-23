Son dakika: Fenerbahçe, Samatta'yı kadrosuna kattı!

Yeni sezon çalışmaları kapsamında birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Sarı lacivertliler, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı uçak paylaşımıyla taraftarları heyecanlandırdı.