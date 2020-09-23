Son dakika: Fenerbahçe, Samatta'yı kadrosuna kattı!
Son dakika haberi... Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Samatta'yı kadrosuna kattı. Transfer satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olacak.
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Yeni sezon çalışmaları kapsamında birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Sarı lacivertliler, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ile her konuda anlaşmaya vardı.
Sarı lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı uçak paylaşımıyla taraftarları heyecanlandırdı.
September 23, 2020